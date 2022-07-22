В непризнанном Приднестровье заявили о намерениях присоединиться к россии - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. "Власти" непризнанного Приднестровья намерены присоединиться к территории российской федерации по результатам референдума 2006 года. Об этом заявил так называемый "глава МИД" Приднестровья Виталий Игнатьев, о чем сообщают росСМИ, пишет УНН.
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"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования "республики" остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к российской федерации. Независимость страны – безусловный приоритет", – сказал Игнатьев.
Детали
Игнатьев считает, что международно-правовые аргументы в "пользу признания государства уже сформированы". Он сомневается, что "кто-то в состоянии оспорить правовую базу для признания Приднестровья "независимым государством".
Добавим
Президент Республики Молдова Майя Санду заверила Президента Украины Владимира Зеленского, что пока нет рисков со стороны Приднестровья.
При этом сообщалось, что в непризнанном Приднестровье мужчин массово агитируют подписывать контракт с вооруженными силами рф.