В Приднестровье мужчин агитируют вступать в ряды российской армии – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В непризнанном Приднестровье мужчин массово агитируют подписывать контракт с вооруженными силами рф. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, информирует УНН.
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"На территории так называемой "приднестровской молдавской республики" проводится широкая агитация по вступлению на военную службу по контракту в ряды вс рф", – говорится в сообщении.
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Объявления о наборе публикуют во всех СМИ и распространяют через почтовые ящики.
Если мужчины обращаются в центры занятости, им в первую очередь предлагают военную службу по контракту.
На производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводят собрания, на которых представители пунктов отбора агитируют работников к прохождению военной службы по контракту. С этой же целью оказывают нескрываемое давление на военнослужащих срочной службы.
Также тираспольский РВК начал призыв на военную службу граждан, которые окончили военную кафедру вуза и зачислены в запас с присвоением офицерского звания.
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