У Придністров'ї чоловіків агітують вступати до лав російської армії – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У невизнанному Придністров'ї чоловіків масово агітують підписувати контракт зі збройними силами рф. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, інформує УНН.
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"На території так званої "придністровської молдавської республіки" проводиться широка агітація щодо вступу на військову службу за контрактом до лав зс рф", – ідеться у повідомленні.
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Оголошення про набір публікують в усіх ЗМІ та поширюють через поштові скриньки.
Якщо чоловіки звертаються у центри зайнятості, їм насамперед пропонують військову службу за контрактом.
На виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводять збори, на яких представники пунктів відбору агітують працівників до проходження військової служби за контрактом. З цією ж метою чинять неприхований тиск на військовослужбовців строкової служби.
Також тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру вишу та були зараховані у запас із присвоєнням офіцерського звання.
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