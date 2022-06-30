У Придністров'ї чоловіків агітують вступати до лав російської армії – розвідка

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"На території так званої "придністровської молдавської республіки" проводиться широка агітація щодо вступу на військову службу за контрактом до лав зс рф", – ідеться у повідомленні.

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Оголошення про набір публікують в усіх ЗМІ та поширюють через поштові скриньки.

Якщо чоловіки звертаються у центри зайнятості, їм насамперед пропонують військову службу за контрактом.

На виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводять збори, на яких представники пунктів відбору агітують працівників до проходження військової служби за контрактом. З цією ж метою чинять неприхований тиск на військовослужбовців строкової служби.

Також тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру вишу та були зараховані у запас із присвоєнням офіцерського звання.

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