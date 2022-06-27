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Зеленский про угрозу с Приднестровья: для нас это будет пощечина, а мы ответим ударом

Киев • УНН

 • 180683 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Украина решительно ответит в случае нападения российских сил с территории непризнанной ПМР. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции со своей молдавской коллегой в понедельник, пишет УНН.

Так, у главы государства поинтересовались, владеет ли он информацией о возможной подготовке удара со стороны Приднестровья.

Цитата

«Мы сегодня поднимали вопрос … с госпожой президентом по поводу рисков, я б не сказал про удары, со стороны Приднестровья по территории Украины. Если и будет – я считаю, это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные, какие-то, получаем. Они неприятные, но они должны знать (эти люди на временно окупированной территории Молдовы) – для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом», - заявил Президент.

«Но я считаю, что, прежде всего, мы все должны сделать так, чтоб не было дестабилизации в регионе. И мы всячески это показываем», - добавил он.

Детали

Как отметил Глава государства, Украина сейчас воюет с россией на своей земле. При этом он напомнил о множестве ударов и со стороны беларуси.

«Кстати, я обращался к беларусскому народу, который к нам очень дружественный, исторически всегда нас поддерживали. Они не поддерживают войну против Украины», - отметил Зеленсикй.

«По этому все такие вот случаи, про которые вы говорите, они, естественно накручены со стороны российской федерации. По этому мы будем соответствующе реагировать в случае рисков», - добавил он.

Президент Майя Санду также прокомментировала информацию молдавской прессы о том, что в Приднестровье началась мобилизация солдат в русскую армию.

«Иногда мы слышим такие новости, но сейчас это не подтверждено. Мы отслеживаем очень пристально ситуацию в Приднестровье. Мы хотели бы заверить, что не будет ситуации, которая может дестабилизировать дальнейшую обстановку. Наши учреждения продолжат отслеживать ситуацию в дальнейшем. Конечно, если случится нечто, что будет вызывать обеспокоенность, мы будем принимать меры и будем информировать партнеров», - ответила она.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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