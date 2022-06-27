Зеленський про загрозу з Придністров'я: для нас це буде ляпас, а ми відповімо ударом

Так, у глави держави поцікавилися, чи він володіє інформацією про можливу підготовку удару з боку Придністров'я.

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«Ми сьогодні порушували питання … з пані президентом з приводу ризиків, я б не сказав про удари з боку Придністров'я по територіъ України. Якщо і буде – я вважаю, це глобальна помилка. Ми сигнали ті чи інші, якісь отримуємо. Вони неприємні, але вони повинні знати (ці люди на тимчасово окупованій території Молдови) – для нас це буде не удар, а ляпас, а ми точно відповімо ударом», - заявив Президент.

«Але вважаю, що, перш за все, ми всі повинні зробити так, щоб не було дестабілізації в регіоні. І ми всіляко це показуємо», - додав він.

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Як зазначив Глава держави, Україна зараз воює з росією на своїй землі. При цьому він нагадав про безліч ударів і з боку білорусі.

«До речі, я звертався до білоруського народу, котрий до нас дуже дружній, історично завжди нас підтримували. Вони не підтримують війну проти України», - зазначив Зеленський.

«Тому всі такі ось випадки, про які ви говорите, вони, природно навкручені з боку російської федерації. Тому ми будемо відповідно реагувати у разі ризиків», - додав він.

Президент Майя Санду також прокоментувала інформацію молдавської преси про те, що у Придністров'ї почалася мобілізація солдатів до російської армії.

«Іноді ми чуємо такі новини, але зараз це не підтверджено. Ми відстежуємо дуже уважно ситуацію у Придністров'ї. Ми хотіли б запевнити, що не буде ситуації, яка може дестабілізувати подальше становище. Наші установи продовжать відстежувати ситуацію надалі. Звичайно, якщо трапиться щось, що викликатиме занепокоєння, ми вживатимемо заходів і інформуватимемо партнерів», - відповіла вона.