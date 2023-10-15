У небі над Дніпропетровщиною збили БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У ніч на неділю в небі над Дніпропетровською областю було знищено безпілотник. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“... у небі над областю був помічений ворожий безпілотник. Наші оборонці знищили його”, - йдеться у повідомленні.
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Також зазначається, що протягом ночі окупаційні війська з важкої артилерії били по Нікопольщині. Майже 40 снарядів скерували на районний центр та Марганецьку громаду.
Через обстріли у Нікополі зайнявся приватний будинок, але рятувальники приборкали вогонь. Ще 8 осель та одна господарська споруда пошкоджені. Зачепило й лінію електропередач, мікроавтобус і 10 сонячних панелей.
Обстеження атакованих територій продовжується. Зазначається, що жертв серед населення немає.
Нагадаємо
В Нікополі Дніпропетровської області під час усунення наслідків ворожого обстрілу окупанти завдали повторного удару і поранили двох рятувальників.