У Нікополі рятувальники постраждали під час повторного ворожого обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. В Нікополі Дніпропетровської області під час усунення наслідків ворожого обстрілу окупанти завдали повторного удару і поранили двох рятувальників. Про це повідомили ДСНС, пише УНН.
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Опівдні до нікопольских рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталася внаслідок обстрілу.
Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння, але незабаром росіяни завдали повторного обстрілу.
Як наслідок, двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні. Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.
Доповнення
У Дніпропетровській області сьогодні вранці пролунав вибух у Криворізькому районі, уночі російські війська обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду.