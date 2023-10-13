В Никополе спасатели пострадали во время повторного вражеского обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Никополе Днепропетровской области во время устранения последствий вражеского обстрела оккупанты нанесли повторный удар и ранили двух спасателей. Об этом сообщили ГСЧС, пишет УНН.
Детали
В полдень к никопольским спасателям поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате обстрела.
Горел микроавтобус на временной остановке. Спасатели приступили к его тушению, но вскоре россияне нанесли повторный обстрел.
Как следствие, двое спасателей получили осколочные ранения. Они госпитализированы в больницу. Также повреждения получил пожарно-спасательный автомобиль.
Дополнение
В Днепропетровской области сегодня утром прогремел взрыв в Криворожском районе, ночью российские войска обстреляли Никополь и Марганецкую громаду.