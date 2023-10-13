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У Криворізькому районі вранці пролунав вибух - ОВА

У Криворізькому районі вранці пролунав вибух - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Дніпропетровській області сьогодні вранці пролунав вибух у Криворізькому районі, уночі російські війська обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата

"Вранці вибух пролунав у Криворізькому районі. Інформація уточнюється", - написав Лисак у Telegram.

Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул також повідомив про тривожний ранок. "Вибух у Криворізькому районі. Інформація уточнюється. Без втрат", - зазначив він у Telegram.

Деталі

За даними голови ОВА, уночі під ворожим вогнем були Нікополь та Марганецька громада.

"Російські загарбники вкотре гатили по ним з важкої артилерії. Випустили понад півтора десятки снарядів. Побили приватний будинок і господарську споруду. Обстеження територій триває. На щастя, людей не зачепило", - повідомив Лисак.

Нагадаємо

Над Дніпропетровщиною у ніч на 12 жовтня знищили ворожий дрон.

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