У Криворізькому районі вранці пролунав вибух - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Дніпропетровській області сьогодні вранці пролунав вибух у Криворізькому районі, уночі російські війська обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Вранці вибух пролунав у Криворізькому районі. Інформація уточнюється", - написав Лисак у Telegram.
Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул також повідомив про тривожний ранок. "Вибух у Криворізькому районі. Інформація уточнюється. Без втрат", - зазначив він у Telegram.
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За даними голови ОВА, уночі під ворожим вогнем були Нікополь та Марганецька громада.
"Російські загарбники вкотре гатили по ним з важкої артилерії. Випустили понад півтора десятки снарядів. Побили приватний будинок і господарську споруду. Обстеження територій триває. На щастя, людей не зачепило", - повідомив Лисак.
Нагадаємо
Над Дніпропетровщиною у ніч на 12 жовтня знищили ворожий дрон.