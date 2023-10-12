Над Дніпропетровщиною вночі знищили дрон, з вечора Нікополь і район під вогнем окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Над Дніпропетровською областю у ніч на 12 жовтня Сили оборони знищили запущений російськими військами безпілотник, з вечора Нікополь і район під вогнем окупантів з важкої артилерії, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Уночі захисники з ПвК "Схід" знищили в небі над областю ворожий БпЛА", - повідомив голова ОВА у Telegram.
"Від вечора агресор тричі бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв районний центр та Марганецьку громаду", - зазначив Лисак.
Деталі
Зі слів голови ОВА, пошкоджено два приватні будинки. "Наслідки вранішньої атаки ще уточнюються. Попередньо, ніхто не постраждав", - вказав він.
"Сьогодні у Нікополі – день жалоби. За тими, чиє життя обірвалося через ракетний удар по гімназії напередодні. Чотири спаплюжені нелюдами долі... Співчуття тим, хто втратив найрідніших. Немає прощення російським вбивцям", - написав Лисак.
Нагадаємо
Напередодні ввечері було завершено розбір завалів Нікопольської гімназії, яку обстріляла рф.