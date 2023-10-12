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Над Дніпропетровщиною вночі знищили дрон, з вечора Нікополь і район під вогнем окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Над Дніпропетровською областю у ніч на 12 жовтня Сили оборони знищили запущений російськими військами безпілотник, з вечора Нікополь і район під вогнем окупантів з важкої артилерії, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата

"Уночі захисники з ПвК "Схід" знищили в небі над областю ворожий БпЛА", - повідомив голова ОВА у Telegram.

"Від вечора агресор тричі бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв районний центр та Марганецьку громаду", - зазначив Лисак.

Деталі

Зі слів голови ОВА, пошкоджено два приватні будинки. "Наслідки вранішньої атаки ще уточнюються. Попередньо, ніхто не постраждав", - вказав він.

"Сьогодні у Нікополі – день жалоби. За тими, чиє життя обірвалося через ракетний удар по гімназії напередодні. Чотири спаплюжені нелюдами долі... Співчуття тим, хто втратив найрідніших. Немає прощення російським вбивцям", - написав Лисак.

Нагадаємо

Напередодні ввечері було завершено розбір завалів Нікопольської гімназії, яку обстріляла рф.

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