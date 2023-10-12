Над Днепропетровской областью ночью уничтожили дрон, с вечера Никополь и район под огнем оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Над Днепропетровской областью в ночь на 12 октября Силы обороны уничтожили запущенный российскими войсками беспилотник, с вечера Никополь и район под огнем оккупантов из тяжелой артиллерии, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Цитата
"Ночью защитники из ВК "Восток" уничтожили в небе над областью вражеский БпЛА", - сообщил глава ОВА в Telegram.
"С вечера агрессор трижды бил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстрелял районный центр и Марганецкую громаду", - отметил Лысак.
Детали
По словам главы ОВА, повреждены два частных дома. "Последствия утренней атаки еще уточняются. Предварительно, никто не пострадал", - указал он.
"Сегодня в Никополе – день траура. По тем, чья жизнь оборвалась из-за ракетного удара по гимназии накануне. Четыре оскверненные нелюдями судьбы... Соболезнования тем, кто потерял родных. Нет прощения российским убийцам", - написал Лысак.
Напомним
Накануне вечером был завершен разбор завалов Никопольской гимназии, которую обстреляла рф.