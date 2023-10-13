В Криворожском районе утром прогремел взрыв - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Днепропетровской области сегодня утром прогремел взрыв в Криворожском районе, ночью российские войска обстреляли Никополь и Марганецкую громаду, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Цитата
"Утром взрыв прогремел в Криворожском районе. Информация уточняется", - написал Лысак в Telegram.
Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул также сообщил о тревожном утре. "Взрыв в Криворожском районе. Информация уточняется. Без потерь", - отметил он в Telegram.
Детали
По данным главы ОВА, ночью под вражеским огнем были Никополь и Марганецкая громада.
"Российские захватчики в очередной раз били по ним из тяжелой артиллерии. Выпустили более полутора десятков снарядов. Побили частный дом и хозяйственную постройку. Обследование территорий продолжается. К счастью, людей не задело", - сообщил Лысак.
Напомним
Над Днепропетровской областью в ночь на 12 октября уничтожили вражеский дрон.