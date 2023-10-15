В небе над Днепропетровской областью сбили БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В ночь на воскресенье в небе над Днепропетровской областью был уничтожен беспилотник. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
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“... в небе над областью был замечен вражеский беспилотник. Наши защитники уничтожили его”, - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что в течение ночи оккупационные войска из тяжелой артиллерии били по Никопольщине. Почти 40 снарядов направили на районный центр и Марганецкую громаду.
Из-за обстрелов в Никополе загорелся частный дом, но спасатели укротили огонь. Еще 8 домов и одна хозяйственная постройка повреждены. Задета и линия электропередач, микроавтобус и 10 солнечных панелей.
Обследование атакованных территорий продолжается. Отмечается, что жертв среди населения нет.
Напомним
В Никополе Днепропетровской области во время устранения последствий вражеского обстрела оккупанты нанесли повторный удар и ранили двух спасателей.