У НАЗК повідомили, чиї декларації перевірять у першу чергу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції спочатку перевірятиме тих осіб, до кого в суспільства є багато питань, зокрема, нардепів, суддів, прокурорів. Про це під час брифінгу повідомив заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький, передає кореспондент УНН.
"В Албанії, наприклад, це (перевірка декларацій - ред.) швидко відбулось, бо це країна маленька. Румуни... перейшли на процедуру категорій посадових осіб, яким необхідна в першу чергу перевірка, зокрема, це судді, прокурори, депутати. Так само буде у нас. По часу чітко визначити ніхто не може, в першу чергу, ми будемо зупинятися на депутатах, прокурорах і суддях",- сказав Р.Радецький.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня о 24:00 завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
За даними офіційного сайту Єдиного державного реєстру декларацій станом на 24.00 30 жовтня у реєстрі значаться 118 тис. 173 документи.
Нагадаємо, що суб’єкт декларування повинен був задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.