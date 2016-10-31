В НАПК сообщили, чьи декларации проверят в первую очередь
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции сначала будет проверять тех людей, к кому у общества есть много вопросов, в частности, к нардепам, судьям, прокурорам. Об этом во время брифинга сообщил заместитель Главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий, передает корреспондент УНН.
"В Албании, например, это (проверка деклараций - ред.) быстро произошло, потому что это страна маленькая. Румыны... перешли на процедуру категорий должностных лиц, которым необходима в первую очередь проверка, в частности, это судьи, прокуроры, депутаты. Так же будет у нас. По времени четко определить никто не может, в первую очередь, мы будем останавливаться на депутатах, прокурорах и судьях", - сказал Р.Радецкий.
Как сообщал УНН, 30 октября в 24:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.
По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций по состоянию на 24:00 30 октября в реестре числятся 118 тыс. 173 документов.
Напомним, что субъект декларирования должен был задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.