В НАПК сообщили, чьи декларации проверят в первую очередь

"В Албании, например, это (проверка деклараций - ред.) быстро произошло, потому что это страна маленькая. Румыны... перешли на процедуру категорий должностных лиц, которым необходима в первую очередь проверка, в частности, это судьи, прокуроры, депутаты. Так же будет у нас. По времени четко определить никто не может, в первую очередь, мы будем останавливаться на депутатах, прокурорах и судьях", - сказал Р.Радецкий.

Как сообщал УНН, 30 октября в 24:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций по состоянию на 24:00 30 октября в реестре числятся 118 тыс. 173 документов.

Напомним, что субъект декларирования должен был задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.