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У НАЗК назвали імена депутатів, які не подали декларації

У НАЗК назвали імена депутатів, які не подали декларації

Київ • УНН

 • 13469 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Руслан Радецький повідомив, що у Єдиному реєстрі декларацій відсутні декларації народних депутатів Марії Матіос, Олександра Онищенка, Сергія Клюєва. Про це він написав на сторінці у Facebook, передає УНН.

“У Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відсутні щорічні декларації за 2015 рік відповідних депутатів: Матіос Марії Василівни, Онищенка Олександра Романовича, Клюєва Сергія Петровича”, - написав Р.Радецький.

Також заступник голови НАЗК назвав імена нардепів, які подали декларації невчасно.

“Народні депутати, що несвоєчасно подали щорічні декларації за 2015 рік: Шухевич Юрій-Богдан Романович, Дубінін Олександр Іванович, Іщейкін Костянтин Євгенович, Шкіря Ігор Миколайович, Костанкевич Ірина Мирославівна, Дмитренко Олег Миколайович, Гіршфельд Анатолій Мусійович, Супруненко Олександр Іванович, Богуслаєва Вячеслава Олександровича”, — додав Р.Радецький.

Українські Національні Новини

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