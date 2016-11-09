В НАПК назвали имена депутатов, которые не подали декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Радецкий сообщил, что в Едином реестре деклараций отсутствуют декларации народных депутатов Марии Матиос, Александра Онищенко, Сергея Клюева. Об этом он написал на странице в Facebook, передает УНН.
"В Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления отсутствуют ежегодные декларации 2015 года соответствующих депутатов: Матиос Марии Васильевны, Онищенко Александра Романовича, Клюева Сергея Петровича", - написал Р.Радецкий.
Также заместитель председателя НАПК назвал имена нардепов, которые подали декларации не вовремя.
"Народные депутаты, которые несвоевременно подали ежегодные декларации 2015 года: Шухевич Юрий-Богдан Романович, Дубинин Александр Иванович, Ищейкин Константин Евгеньевич, Шкиря Игорь Николаевич, Костанкевич Ирина Мирославовна, Дмитренко Олег Николаевич, Гиршфельд Анатолий Моисеевич, Супруненко Александр Иванович, Богуслаева Вячеслава Александровна", - добавил Р.Радецкий.