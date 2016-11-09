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15 марта, 19:03 • 113385 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161324 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134803 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127524 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111213 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104670 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100904 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В НАПК назвали имена депутатов, которые не подали декларации

В НАПК назвали имена депутатов, которые не подали декларации

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Радецкий сообщил, что в Едином реестре деклараций отсутствуют декларации народных депутатов Марии Матиос, Александра Онищенко, Сергея Клюева. Об этом он написал на странице в Facebook, передает УНН.

"В Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления отсутствуют ежегодные декларации 2015 года соответствующих депутатов: Матиос Марии Васильевны, Онищенко Александра Романовича, Клюева Сергея Петровича", - написал Р.Радецкий.

Также заместитель председателя НАПК назвал имена нардепов, которые подали декларации не вовремя.

"Народные депутаты, которые несвоевременно подали ежегодные декларации 2015 года: Шухевич Юрий-Богдан Романович, Дубинин Александр Иванович, Ищейкин Константин Евгеньевич, Шкиря Игорь Николаевич, Костанкевич Ирина Мирославовна, Дмитренко Олег Николаевич, Гиршфельд Анатолий Моисеевич, Супруненко Александр Иванович, Богуслаева Вячеслава Александровна", - добавил Р.Радецкий.

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