В НАПК назвали имена депутатов, которые не подали декларации

"В Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления отсутствуют ежегодные декларации 2015 года соответствующих депутатов: Матиос Марии Васильевны, Онищенко Александра Романовича, Клюева Сергея Петровича", - написал Р.Радецкий.

Также заместитель председателя НАПК назвал имена нардепов, которые подали декларации не вовремя.

"Народные депутаты, которые несвоевременно подали ежегодные декларации 2015 года: Шухевич Юрий-Богдан Романович, Дубинин Александр Иванович, Ищейкин Константин Евгеньевич, Шкиря Игорь Николаевич, Костанкевич Ирина Мирославовна, Дмитренко Олег Николаевич, Гиршфельд Анатолий Моисеевич, Супруненко Александр Иванович, Богуслаева Вячеслава Александровна", - добавил Р.Радецкий.