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У найближчий час відбудеться прорив наших військ - експерт прогнозує, де буде контрнаступ

У найближчий час відбудеться прорив наших військ - експерт прогнозує, де буде контрнаступ

Київ • УНН

 • 474888 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Найближчим часом наші війська будуть здійснювати прорив фронту, про це у коментарі УНН заявив військовий експерт Роман Світан.

Цитата

«Ті механізми, які були задіяні ЗСУ: рух військ, розвідка боєм, розгортання, переміщення – це робиться тільки перед проривами. Найближчим часом буде кілька проривів», - сказав УНН Роман Світан.

Серед можливих напрямків контрнаступу військовий експерт називає наступні: вздовж Сіверського Донця у бік Луганська, з-під Вугледара на Маріуполь, з Оріхова на Мелітополь та з Гуляйполя на Бердянськ.

Але звісно, останнє слово за вищим військовим керівництвом.

«Залежно від завдань, від задуму Верховного Головнокомандувача, буде обрано один основний та пара другорядних напрямків. Я думаю, найближчим часом ми побачимо рух наших військ», - запевняє військовий експерт Роман Світан.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський заявив, що строки просування військ України затверджено

Доповнення

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов у інтерв'ю BBC заявив, що Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ проти російських військ. Водночас він не став називати конкретних дат, і попередив, що українська влада "не має права на помилку" щодо цього рішення.

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