В ближайшее время произойдет прорыв наших войск - эксперт прогнозирует, где будет контрнаступление
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В ближайшее время наши войска будут осуществлять прорыв фронта, об этом в комментарии УНН заявил военный эксперт Роман Свитан.
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«Те механизмы, которые были задействованы ВСУ: движение войск, разведка боем, развертывание, перемещение – это делается только перед прорывами. В ближайшее время будет несколько прорывов», - сказал УНН Роман Свитан.
Среди возможных направлений контрнаступления военный эксперт называет следующие: вдоль Северского Донца в сторону Луганска, из-под Угледара на Мариуполь, из Орехова на Мелитополь и из Гуляйполя на Бердянск.
Но конечно, последнее слово за высшим военным руководством.
«В зависимости от задач, от замысла Верховного Главнокомандующего, будет выбрано одно основное и пара второстепенных направлений. Я думаю, в ближайшее время мы увидим движение наших войск», - уверяет военный эксперт Роман Свитан.
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Дополнение
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью BBC заявил, что Украина готова начать долгожданное контрнаступление против российских войск. В то же время он не стал называть конкретных дат, и предупредил, что украинская власть "не имеет права на ошибку" в этом решении.