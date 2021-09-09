США розраховують на те, що в новий афганський уряд увійдуть не тільки представники радикального руху “Талібан”. Китай вирішив виділяти кошти на допомогу уряду талібів в Афганістані.
У НАТО заявили, що не допустять перетворити Афганістан на притулок для терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив “Талібан”, що вони не допустять перетворення Афганістану на країну для терористів. Про це пише УНН з посиланням на Twitter Столтенберга.
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“НАТО та вся міжнародна спільнота не визнають країну, яка знову буде безпечним притулком для терористів. Талібан повинен виконувати свої зобов’язання, а також права людини та безпечний виїзд”, — йдеться у дописі.
Нагадаємо
Бійці руху “Талібан” оголосили про формування афганського уряду. Його головою став Мохаммад Хасан Ахунд.