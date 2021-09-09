У НАТО заявили, що не допустять перетворити Афганістан на притулок для терористів

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“НАТО та вся міжнародна спільнота не визнають країну, яка знову буде безпечним притулком для терористів. Талібан повинен виконувати свої зобов’язання, а також права людини та безпечний виїзд”, — йдеться у дописі.

Нагадаємо

Бійці руху “Талібан” оголосили про формування афганського уряду. Його головою став Мохаммад Хасан Ахунд.