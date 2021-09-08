Китай вирішив виділяти кошти на допомогу уряду талібів в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Китай надасть Афганістану продовольство, вакцини, медикаменти і зимові товари в якості екстреної допомоги. Сума, яку виділили на ці цілі, 200 млн юанів (близько 30 млн доларів), заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, пише УНН.
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“Відповідно до потреб афганського народу Китай прийняв рішення терміново надати продовольство, зимові товари, вакцини і ліки на загальну суму 200 млн юанів”, — передає слова Ван І, який виступив на онлайн-зустрічі за участю міністрів закордонних справ Ірану, Пакистану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану, сайт МЗС КНР. Він також додав, що Китай готовий допомогти Афганістану в реалізації проектів, які допоможуть поліпшити умови життя людей.
Доповнення
Сьогодні Пекін заявив, що китайська влада готова до діалогу з новим урядом Афганістану, створеним рухом “Талібан”.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що Росія, КНР та інші країни намагаються домовитися з терористичним рухом “Талібан” після захоплення ним влади в Афганістані.