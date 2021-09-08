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Китай решил выделять средства на помощь правительству талибов в Афганистане

Китай решил выделять средства на помощь правительству талибов в Афганистане

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Китай предоставит Афганистану продовольствие, вакцины, медикаменты и зимние товары в качестве экстренной помощи. Сумма, которую выделили на эти цели, 200 млн юаней (около 30 млн долларов), заявил министр иностранных дел Китая Ван И, пишет УНН.

Детали

“В соответствии с потребностями афганского народа Китай принял решение срочно предоставить продовольствие, зимние товары, вакцины и лекарства на общую сумму 200 млн юаней”, — передает слова Ван И, выступившего на онлайн-встрече с участием министров иностранных дел Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сайт МИД КНР. Он также добавил, что Китай готов помочь Афганистану в реализации проектов, которые помогут улучшить условия жизнь людей.

Дополнение

Сегодня Пекин заявил, что китайские власти готовы к диалогу с новым правительством Афганистана, созданным движением “Талибан”.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия, КНР и другие страны пытаются договориться с террористическим движением “Талибан” после захвата им власти в Афганистане.

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