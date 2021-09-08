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Китай заявив про готовність до діалогу з урядом талібів в Афганістані

Китай заявив про готовність до діалогу з урядом талібів в Афганістані

Київ • УНН

 • 22114 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Китайська влада готова до діалогу з новим урядом Афганістану, створеним рухом “Талібан”. Про це заявив в середу офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише УНН.

Цитата

“Ми готові підтримувати діалог з керівництвом нового афганського уряду”, — сказав він на брифінгу.

Деталі

За словами офіційного представника, Пекін сподівається, що нова влада в Афганістані “буде враховувати інтереси народу і діяти відповідно до очікувань міжнародного співтовариства”.

“Сподіваємося, що в період існування тимчасового уряду в Афганістані будуть прийняті до уваги позиції всіх народностей і соціальних верств афганського суспільства”, — підсумував Ван Веньбінь.

Влада сподівається, що сформований талібами в Афганістані уряд буде толерантним і дасть відсіч терористам. “Ми сподіваємося, що тимчасовий уряд в Афганістані буде толерантним і чинитиме протидію тероризму”, — сказав Веньбінь.

Як уточнив китайський дипломат, формування нового кабінету міністрів в Афганістані “ознаменувало завершення тритижневого періоду, коли в цій країні був відсутній уряд”. “Китай поважає суверенітет і незалежність Афганістану”, — підкреслив Ван Веньбінь.

Він додав, що Китай досяг істотного консенсусу по ситуації в Афганістані з Росією та іншими країнами. “Ми обмінялися думками з представниками країн — сусідів Афганістану і підтримуємо діалог з Росією з відповідних питань. Ми досягли істотного консенсусу”, — сказав він.

За словами дипломата, в Афганістані “відбуваються кардинальні зміни” і ситуація в цій країні викликає велику стурбованість держав в прилеглому регіоні. “На чолі з Пакистаном Китай, Іран, Узбекистан, Таджикистан і Туркменістан 5 вересня провели зустріч на рівні спеціальних представників, на якій було обговорено взаємодію з афганського питання”, — уточнив Ван Веньбінь.

Раніше

У вівторок прес-секретар “Талібану” Забіхулла Муджахід оголосив склад нового афганського уряду, куди увійшли тільки члени радикального руху, переважна більшість з яких є пуштунами. Головою кабміну став Мохаммад Хасан, який очолює Шуру (рада керівництва талібів). Тим часом радикали уточнили, що нинішній склад кабінету міністрів є тимчасовим.

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