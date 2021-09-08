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Китай заявил о готовности к диалогу с правительством талибов в Афганистане

Китай заявил о готовности к диалогу с правительством талибов в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 22109 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Китайские власти готовы к диалогу с новым правительством Афганистана, созданным движением “Талибан”. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет УНН.

Цитата

“Мы готовы поддерживать диалог с руководством нового афганского правительства”, — сказал он на брифинге.

Детали

По словам официального представителя, Пекин надеется, что новые власти в Афганистане “будут учитывать интересы народа и действовать в соответствии с ожиданиями международного сообщества”.

“Надеемся, что в период существования временного правительства в Афганистане будут приняты во внимание позиции всех народностей и социальных слоев афганского общества”, — подытожил Ван Вэньбинь.

Власти надеются, что сформированное талибами в Афганистане правительство будет толерантным и даст отпор террористам. “Мы надеемся, что временное правительство в Афганистане будет толерантным и окажет противодействие терроризму”, — сказал Вэньбинь.

Как уточнил китайский дипломат, формирование нового кабинета министров в Афганистане “ознаменовало завершение трехнедельного периода, когда в этой стране отсутствовало правительство”. “Китай уважает суверенитет и независимость Афганистана”, — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Он добавил, что Китай достиг существенного консенсуса по ситуации в Афганистане с Россией и другими странами. “Мы обменялись мнениями с представителями стран — соседей Афганистана и поддерживаем диалог с Россией по соответствующим вопросам. Мы достигли существенного консенсуса”, — сказал он.

По словам дипломата, в Афганистане “происходят кардинальные изменения” и ситуация в этой стране вызывает большую обеспокоенность государств в прилегающем регионе. “Во главе с Пакистаном Китай, Иран, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан 5 сентября провели встречу на уровне специальных представителей, на которой обсуждалось взаимодействие по афганскому вопросу”, — уточнил Ван Вэньбинь.

Ранее

Во вторник пресс-секретарь “Талибана” Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства, куда вошли только члены радикального движения, подавляющее большинство из которых являются пуштунами. Председателем кабмина стал Мохаммад Хасан, который возглавляет Шуру (совет руководства талибов). Между тем радикалы уточнили, что нынешний состав кабинета министров является временным.

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