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Блінкен розповів, чого США очікують від нового уряду в Афганістані

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. США розраховують на те, що в новий афганський уряд увійдуть не тільки представники радикального руху "Талібан". Як заявив в п'ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу, присвяченому ситуації в Афганістані, рух має дотримуватися прав жінок і меншин, не дозволяти терористам діяти на території країни, передає УНН.

Цитата

“Ми бачили різні повідомлення про формування (афганського) уряду. Я не отримував ніяких остаточних даних щодо того, яким буде цей уряд, хто в нього увійде, а хто не ввійде. Тому я утримаюся від коментарів і оцінок, поки цього (остаточної інформації) не побачу. Це може послідувати в найближчі години або в найближчі дні, але я не бачив ніяких остаточних даних”, — зазначив він.

Деталі

За словами керівника американського зовнішньополітичного відомства, у США і їх союзників “є очікування, що будь-який уряд, який зараз сформують, буде по-справжньому інклюзивним, в нього в увійдуть особи, які не є талібами і представляють інші групи і інші інтереси”. “Важливо, хто увійде в уряд, але ще важливіше, до яких дій він буде залучений. І ми стежимо саме за цим”, — додав він.

Як підкреслив Блінкен, США розраховують на те, що нова влада Афганістану “виконають зобов’язання, які взяв на себе „Талібан“, особливо в тому, що стосується свободи пересування”, “недопущення використання Афганістану як майданчик для терористів”, що діють проти США і їх союзників, а також “захисту базових прав афганців, в тому числі жінок і меншин”. За словами держсекретаря США, новій владі республіки також не слід “проводити репресій”.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомили, що Таліби визначилися з очільником афганського уряду, ним має стати мулла Барадар.

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