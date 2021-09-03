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Таліби визначилися з очільником афганського уряду, ним має стати мулла Барадар - ЗМІ

Таліби визначилися з очільником афганського уряду, ним має стати мулла Барадар - ЗМІ

Київ • УНН

 • 29406 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Мулла Барадар, голова політичного офісу талібів, очолить новий уряд в Афганістані, інформує Al Arabia з посиланням на джерела в "Талібані", повідомляє УНН.

Деталі

Джерела повідомили, що мулла Мохаммад Якуб, син покійного засновника Талібану мулли Омара, і Шер Мохаммад Аббас Станекзай також займуть керівні посади в уряді.

Довідка

Мулла Абдул Гані Барадар, один із співзасновників руху "Талібан", був схоплений в 2010 році силами безпеки в південному пакистанському місті Карачі і звільнений в 2018 році.

Барадар був призначений заступником верховного лідера Талібану і керівником політичного офісу Талібану в Досі, Катар, в січні 2019 року, приблизно через три місяці після його звільнення Пакистаном. Він є найстаршим з трьох заступників лідера "Талібану", двоє інших - Сираджуддін Хаккані і Мохаммад Якуб.

У лютому 2020 року Барадар підписав Дохську угоду про виведення військ США з Афганістану від імені талібів.

З 17 серпня 2021 року Барадар повернувся в Афганістан вперше після падіння першого уряду талібів у 2001 році.

Подейкували, що він стане очільником Афганістану після повалення уряду Ашрафа Гані талібами в серпні 2021 року.

23 серпня 2021 року директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс провів таємну зустріч з Барадаром в Кабулі, щоб обговорити 31 серпня, як крайній термін виведення американських військ з Афганістану.

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