Ватажки “Талібану” зібрались у Кабулі обговорити подальші плани

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Як повідомило джерело в русі Агентству “Франс-прес” на умовах анонімності, співзасновник і політичний керівник “Талібану” мулла Абдул-Гані Барадар зустрінеться в Кабулі з військовими і політичними діячами руху, щоб обговорити уряд, який включав би різні сили.

Як очікують, у зустрічі ватажків “Талібану” також візьме участь і один із чільних провідників так званої мережі Хаккані — ця споріднена з талібами структура має під своїм контролем бойовиків у значній частині південного і північного сходу Афганістану, а в США вона визнана терористичною організацією.

Агентство “Ройтерз”, зі свого боку, цитує неназване джерело в русі, яке заявляє, що Барадар прибув до Афганістану, щоб “розподілити відповідальність між командирами, зустрітися з колишніми лідерами уряду, командирами місцевих ополчень, політиками й богословами”.

Це джерело додало, що “Талібан” планує створити окремі групи, які будуть займатися внутрішньою безпекою і фінансовою кризою в країні.

Крім того, за словами цього джерела, ще одна група має протягом кількох тижнів подати план нової моделі влади “Талібану” в Афганістані. Цей рамковий план, який розробляють експерти в галузі права, релігії і зовнішньої політики, не буде передбачати демократії, але буде “захищати права всіх”.

Також це саме джерело заявило, що “Талібан” буде розслідувати випадки насильства, скоєні його членами, бо, за його словами, “ми вже чули про деякі випадки насильства і злочинів проти цивільних” із боку бойовиків.

Нагадаємо

Радикальний рух “Талібан” має намір найближчим часом представити нову політичну систему, відповідно до якої буде здійснюватися управління Афганістаном.

"Талібан" обіцяє нести відповідальність за свої дії і розслідувати повідомлення про репресії в Афганістані.