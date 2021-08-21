Талібан обіцяє скоро представити систему управління Афганістаном
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Радикальний рух “Талібан” має намір найближчим часом представити нову політичну систему, відповідно до якої буде здійснюватися управління Афганістаном. Про це представник талібів повідомив в суботу в інтерв’ю агентству Reuters, пише УНН.
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“Експерти в області права, релігії і зовнішньої політики мають намір представити нову систему управління (країною) в найближчі тижні”, — сказав він. Представник радикалів додав, що нова форма правління буде спрямована на захист інтересів всього населення.
Відзначається, що “Талібан” на переговорах обговорить забезпечення виведення західних військ з Афганістану на дружніх умовах.
Згідно з домовленостями Кабула і США про виведення західних сил, Афганістан не повинен знову стати плацдармом для міжнародного тероризму. Представник талібів не навів подробиць обговорення.
Також “Талібан” відкинув свою причетність до безладів в аеропорту Кабула, пояснивши їхнє виникнення відсутністю чіткого плану евакуації.
“Захід міг би розробити план евакуації краще”, — сказав представник руху.
З тих пір, як “Талібан” встановив контроль над Афганістаном, багато гуманітарних і правозахисних організацій повідомляли про жорстокі заходи, що приймаються членами руху у відповідь на протести проти нової влади, пише Reuters.
“Ми чули про деякі випадки звірств і злочинів проти цивільних, — сказав представник руху. — Якщо таліби порушують закон і порядок, будуть проведені розслідування”.
Довідка
Після оголошення США про закінчення збройної операції в Афганістані і початок виведення військ рух “Талібан” розвернув наступ на урядові сили і до 15 серпня увійшов без бою в Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані, знявши з себе повноваження, покинув країну. Західні держави евакуюють своїх громадян, в тому числі дипломатів.