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Главари "Талибана" собрались в Кабуле обсудить дальнейшие планы

Главари "Талибана" собрались в Кабуле обсудить дальнейшие планы

Киев  •  УНН

 • 19180 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Главари афганского исламистского движения “Талибан”, который захватил Кабул и почти всю страну, собрались в столице Кабуле, чтобы обсудить свои планы. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

Детали

Как сообщил источник в движении Агентству “Франс-пресс” на условиях анонимности, соучредитель и политический руководитель “Талибана” мулла Абдул-Гани Барадар встретится в Кабуле с военными и политическими деятелями движения, чтобы обсудить правительство, который включал бы разные силы.

Как ожидается, во встрече главарей “Талибана” также примет участие и один из главных проводников так называемой сети Хаккани — эта родственная с талибами структура имеет под своим контролем боевиков в значительной части южного и северо-востока Афганистана, а в США она признана террористической организацией.

Агентство “Рейтер”, со своей стороны, цитирует неназванный источник в движении, которое заявляет, что Барадар прибыл в Афганистан, чтобы “распределить ответственность между командирами, встретиться с бывшими лидерами правительства, командирами местных ополчений, политиками и богословами”.

Это источник добавил, что “Талибан” планирует создать отдельные группы, которые будут заниматься внутренней безопасностью и финансовым кризисом в стране.

Кроме того, по словам этого источника, еще одна группа должна в течение нескольких недель представить план новой модели власти “Талибана” в Афганистане. Этот рамочный план, который разрабатывают эксперты в области права, религии и внешней политики, не будет предусматривать демократии, но будет “защищать права всех”.

Также это же источник заявил, что “Талибан” будет расследовать случаи насилия, совершенные его членами, поскольку, по его словам, “мы уже слышали о некоторых случаях насилия и преступлений против гражданских” со стороны боевиков.

Напомним

Радикальное движение “Талибан” намерено в ближайшее время представить новую политическую систему, согласно которой будет осуществляться управление Афганистаном.

“Талибан” обещает нести ответственность за свои действия и расследовать сообщения о репрессиях в Афганистане.

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