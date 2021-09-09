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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 129326 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121021 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118528 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В НАТО заявили, что не допустят превратить Афганистан в убежище для террористов

В НАТО заявили, что не допустят превратить Афганистан в убежище для террористов

Киев  •  УНН

 • 17762 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил "Талибан", они не допустят превращения Афганистана в страну для террористов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Столтенберга.

Цитата

"НАТО и все международное сообщество не признают страну, которая снова будет безопасным убежищем для террористов. Талибан должен выполнять свои обязательства, а также права человека и безопасный выезд ", - говорится в заметке.

Напомним

Бойцы движения "Талибан" объявили о формировании афганского правительства. Его председателем стал Мохаммад Хасан Ахунд.

США рассчитывают на то, что в новый афганское правительство войдут не только представители радикального движения "Талибан". Китай решил выделять средства на помощь правительства талибов в Афганистане.

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