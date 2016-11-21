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У НАТО закликали не зволікати з ратифікацією угоди про вступ Чорногорії

У НАТО закликали не зволікати з ратифікацією угоди про вступ Чорногорії

Київ • УНН

 • 8302 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг закликав усі країни-члени Альянсу швидко ратифікувати угоду щодо прийняття Чорногорії до НАТО, передає УНН з посиланням ВВС.

За його словами, парламенти країн, які ще не встигли ратифікувати угоду, мають встигнути до саміту НАТО в наступному році.

Зустріч лідерів країн-членів Організації Північноатлантичного договору відбудеться в Брюсселі, дата його проведення поки не оголошена.

"Тоді ми вже зможемо вітати Чорногорію як повноправного члена НАТО", - зазначив Й.Столтенберг.

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