У НАТО закликали не зволікати з ратифікацією угоди про вступ Чорногорії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг закликав усі країни-члени Альянсу швидко ратифікувати угоду щодо прийняття Чорногорії до НАТО, передає УНН з посиланням ВВС.
За його словами, парламенти країн, які ще не встигли ратифікувати угоду, мають встигнути до саміту НАТО в наступному році.
Зустріч лідерів країн-членів Організації Північноатлантичного договору відбудеться в Брюсселі, дата його проведення поки не оголошена.
"Тоді ми вже зможемо вітати Чорногорію як повноправного члена НАТО", - зазначив Й.Столтенберг.