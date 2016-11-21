В НАТО призвали не медлить с ратификацией соглашения о вступлении Черногории
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал все страны-члены Альянса быстрее ратифицировать соглашение о принятии Черногории в НАТО, передает УНН со ссылкой ВВС.
По его словам, парламенты стран, которые еще не успели ратифицировать соглашение, должны успеть к саммиту НАТО в следующем году.
Встреча лидеров стран-членов Организации Североатлантического договора состоится в Брюсселе, дата его проведения пока не объявлена.
"Тогда мы уже сможем приветствовать Черногорию в качестве полноправного члена НАТО", - отметил Й.Столтенберг.