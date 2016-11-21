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15 марта, 19:03 • 108568 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148314 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126618 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119931 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106614 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102320 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96503 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В НАТО призвали не медлить с ратификацией соглашения о вступлении Черногории

В НАТО призвали не медлить с ратификацией соглашения о вступлении Черногории

Киев • УНН

 • 8302 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал все страны-члены Альянса быстрее ратифицировать соглашение о принятии Черногории в НАТО, передает УНН со ссылкой ВВС.

По его словам, парламенты стран, которые еще не успели ратифицировать соглашение, должны успеть к саммиту НАТО в следующем году.

Встреча лидеров стран-членов Организации Североатлантического договора состоится в Брюсселе, дата его проведения пока не объявлена.

"Тогда мы уже сможем приветствовать Черногорию в качестве полноправного члена НАТО", - отметил Й.Столтенберг.

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