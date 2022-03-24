У НАТО погодилися збільшити військову підтримку Україні

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"Союзники постачають Україні значні військові засоби, в тому числі протитанкові і протиповітряні системи і безпілотники, які довели свою високу ефективність, а також істотну фінансову та гуманітарну допомогу. Сьогодні ми домовилися зробити більше, включаючи допомогу в галузі кібербезпеки і обладнанні, щоб допомогти Україні захиститися від біологічних, хімічних, радіологічних і ядерних загроз", - сказав Столтенберг.

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За його словами, така допомога також включає в себе обладнання для виявлення, захисту і медичні приналежності, а також навчання дезактивації та управління кризовими ситуаціями.

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Як писав УНН, Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до лідерів країн НАТО на саміті заявив, що Україні необхідна військова допомога без обмежень.