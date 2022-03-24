В НАТО согласились увеличить военную поддержку Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Лидеры стран-членов НАТО согласовали увеличение помощи Украине, включая оборудование для защиты от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз. Об этом заявил на брифинге в четверг Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеочередного саммита лидеров Альянса, пишет УНН.
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"Союзники снабжают Украину значительными военными средствами, в том числе противотанковыми и противовоздушными системами и беспилотниками, которые доказали свою высокую эффективность, а также существенной финансовой и гуманитарной помощью. Сегодня мы договорились сделать больше, включая помощь в области кибербезопасности и оборудовании, чтобы помочь Украине защититься от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз", - сказал Столтенберг.
Детали
По его словам, такая помощь также включает в себя оборудование для обнаружения, защиту и медицинские принадлежности, а также обучение дезактивации и управлению кризисными ситуациями.
Ранее
Как писал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к лидерам стран НАТО на саммите заявил, что Украине необходима военная помощь без ограничений.