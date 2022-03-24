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Зеленский заявил НАТО, что Украине необходима военная помощь без ограничений

Киев • УНН

 • 119106 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к лидерам стран НАТО на саммите заявил, что Украине необходима военная помощь без ограничений, передает корреспондент УНН.

Зеленский заявил НАТО, что Украине необходима военная помощь без ограничений

Цитата

"Украине нужна военная помощь без ограничений, как без ограничений россия применяет против нас весь свой арсенал, разрушает все живое - любой объект: от жилых домов до церквей, от мостов до больниц. Украина обращалась к вам, у вас тысячи боевых самолетов, но нам пока не дали ни одного", - заявил Президент.

Детали

Он подчеркнул, что НАТО имеет не менее 20 тысяч танков. Украина просила лишь один процент, чтобы деблокировать города. Но ответ был непонятным.

"У нас пока нет ясных ответов. Это самое страшное во время войны - не иметь ясных ответов на запросы о помощи. Украина никогда не хотела войны и не хочет воевать годами. Мы просто хотим спасти наших людей. Мы хотим выжить! Выжить просто! Как и любой народ, мы имеем на это право. Право на жизнь. Право на этот один процент", - добавил Зеленский.

Добавим

Во время своего обращения на саммите НАТО Зеленский подчеркнул, что Украина сегодня находится в “серой” зоне - между россией и Западом.

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