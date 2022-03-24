Зеленський заявив НАТО, що Україні необхідна військова допомога без обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до лідерів країн НАТО на саміті заявив, що Україні необхідна військова допомога без обмежень, передає кореспондент УНН.
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"Україні потрібна військова допомога без обмежень, як без обмежень росія застосовує проти нас весь свій арсенал, руйнує все живе - будь-який об'єкт: від житлових будинків до церков, від мостів до лікарень. Україна зверталася до вас, у вас тисячі бойових літаків, але нам поки не дали жодного", - заявив Президент.
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Він наголосив, що НАТО має не менш 20 тисяч танків. Україна просила лише один відсоток, щоб деблокувати міста. Але відповідь була незрозумілою.
"У нас поки немає ясних відповідей. Це найстрашніше під час війни - не мати ясних відповідей на запити про допомогу. Україна ніколи не хотіла війни і не хоче воювати роками. Ми просто хочемо врятувати наших людей. Ми хочемо вижити! Вижити просто! Як і будь-який народ, ми маємо на це право. Право на життя. Право на цей один відсоток ", - додав Зеленський.
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Під час свого звернення на саміті НАТО Зеленський підкреслив, що Україна сьогодні перебуває у “сірій” зоні - між росією та Заходом.