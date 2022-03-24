Таке враження, що ми у сірій зоні, між Заходом та росією: Зеленський звернувся до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн-членів Альянсу під час саміту, який сьогодні відбувається у Брюселі. Голова держави підкреслив, що Україна сьогодні перебуває у “сірій” зоні - між росією та Заходом, передає кореспондент УНН.
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“Таке відчуття, що ми у сірій зоні. Між Заходом – і росією. Але захищаємо всі наші з вами спільні цінності. І ми світлі люди! І ми захищаємось всі ці цінності вже місяць! Усе це – у всього світу на очах”, - заявив Президент.
Деталі
Він наголосив, що за десятки років Росія накопичила чималі ресурси, військові ресурси. Зеленський зауважив, що росія вкладали шалені гроші у смерть, поки світ інвестував у життя.
Однак Україна потребує лише один відсоток зброї, яку може надати НАТО для того, щоб перемогти у цій війні.
“Ви маєте не менше 20 тисяч танків! Україна просила відсоток. Один відсоток від усіх ваших танків! Віддати нам чи продати нам. Але ми не маємо поки що ясної відповіді… Це найстрашніше під час війни – не мати ясних відповідей на запити про допомогу”, - наголосив Зеленський.
Додамо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що лідери країн Альянсу 24 березня погодять передання Україні додаткової допомоги, зокрема обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.