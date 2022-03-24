Такое впечатление, что мы в серой зоне, между Западом и россией: Зеленский обратился к НАТО

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“Такое ощущение, что мы в серой зоне. Между Западом и россией. Но защищаем все наши с вами общие ценности. И мы светлые люди! И мы защищаемся все эти ценности уже месяц! Все это - у всего мира на глазах”, - заявил Президент.

Детали

Он подчеркнул, что за десятки лет россия накопила немалые ресурсы, военные ресурсы. Зеленский отметил, что россия вкладывала бешеные деньги в смерть, пока мир инвестировал в жизнь.

Однако Украине требуется лишь один процент оружия, которое может предоставить НАТО для того, чтобы одержать победу в этой войне.

“Вы имеете не менее 20 тысяч танков! Украина просила процент. Один процент от всех ваших танков! Отдать нам или продать нам. Но мы не имеем пока ясного ответа. Это самое страшное во время войны - не иметь ясных ответов на запросы о помощи”, - подчеркнул Зеленский.

Добавим

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что лидеры стран Альянса 24 марта согласуют передачу Украине дополнительной помощи, в частности оборудование для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.



