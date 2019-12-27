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У наступному році у Києві запрацює “кризова кімната” для жертв насильства — КМДА

У наступному році у Києві запрацює “кризова кімната” для жертв насильства — КМДА

Київ • УНН

 • 10433 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Заступниця голови Київської міської адміністрації Марина Хонда анонсувала відкриття навесні наступного року “кризової кімнати”, де постраждалі від домашнього насильства зможуть перебувати до 10 днів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр КМДА. 

“Це „кімната“ на випадок, коли поліція задокументувала факт насильства, але жертві потрібен час, щоб знайти всі документи та зорієнтуватися, що робити далі. Тож людина може 10 днів перебувати у такій „кризовій кімнаті“, отримати первинну психологічну допомогу та пройти медичний огляд. Якщо у людини є родичі — з ними зв’язуються. Якщо геть немає куди йти, тоді збираються документи для поселення в притулок до вирішення питання”, — пояснила Марина Хонда.

Окрім того, вона нагадала, що у Києві діє міський телефон довіри та протидії насильства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ООН порахували збитки від домашнього насильства в Україні

Нагадаємо, 11 січня 2019 року з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи набули чинності зміни до Кримінального кодексу України, що посилюють відповідальність за сексуальне та домашнє насильство. Тепер закон чітко визначає базові поняття Кримінального кодексу, пов’язані із сексуальними злочинами, а також чітко визначає покарання за них.

За даними Мінсоцполітики в Україні від домашнього насильства гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі.

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