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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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В следующем году в Киеве заработает "кризисная комната" для жертв насилия - КГГА

В следующем году в Киеве заработает "кризисная комната" для жертв насилия - КГГА

Киев  •  УНН

 • 10429 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Заместитель председателя Киевской городской администрации Марина Хонда анонсировала открытие весной следующего года “кризисной комнаты”, где пострадавшие от домашнего насилия смогут находиться до 10 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр КГГА.

“Это „комната“ на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше. Поэтому человек может 10 дней находиться в такой „кризисной комнате“, получить первичную психологическую помощь и пройти медицинский осмотр. Если у человека есть родственники — с ними связываются. Если совсем некуда идти, тогда собираются документы для поселения в приют до решения вопроса”, — пояснила Марина Хонда.

Кроме того, она напомнила, что в Киеве действует городской телефон доверия и противодействия насилию.

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Напомним, 11 января 2019 года с целью реализации положений Конвенции Совета Европы вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Украины, усиливающие ответственность за сексуальное и домашнее насилие. Теперь закон четко определяет базовые понятия Уголовного кодекса, связанные с сексуальными преступлениями, а также четко определяет наказание за них.

По данным Минсоцполитики в Украине от домашнего насилия погибает больше людей, чем во время войны в Донбассе.

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