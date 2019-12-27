В следующем году в Киеве заработает "кризисная комната" для жертв насилия - КГГА

“Это „комната“ на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше. Поэтому человек может 10 дней находиться в такой „кризисной комнате“, получить первичную психологическую помощь и пройти медицинский осмотр. Если у человека есть родственники — с ними связываются. Если совсем некуда идти, тогда собираются документы для поселения в приют до решения вопроса”, — пояснила Марина Хонда.

Кроме того, она напомнила, что в Киеве действует городской телефон доверия и противодействия насилию.

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Напомним, 11 января 2019 года с целью реализации положений Конвенции Совета Европы вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Украины, усиливающие ответственность за сексуальное и домашнее насилие. Теперь закон четко определяет базовые понятия Уголовного кодекса, связанные с сексуальными преступлениями, а также четко определяет наказание за них.

По данным Минсоцполитики в Украине от домашнего насилия погибает больше людей, чем во время войны в Донбассе.