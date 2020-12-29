У НАНУ прогнозують зменшення кількості хворих на COVID-19 на період новорічних свят
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Україні до 11 січня кількість нових випадків COVID-19 на добу може знизитися до шести тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАН України.
Так, згідно з прогнозом Національної академії наук кількість нових випадків COVID-19 буде дорівнювати 7292-8225 в період з 29 грудня по 4 січня. Проте з 5 по 11 січня в Україні будуть виявляти 6173- 7285 нових випадків COVID-19. При цьому відсоток виявлення за новими випадками майже не змінився і склав 29%.
"Показники поширення епідемії в Україні за останній тиждень продовжують зниження зі сталими темпами. Репродуктивне число незначно зменшилось і склало 0.88. Репродуктивне число стало меншим за одиницю для всіх регіонів України, крім Луганської області", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що спостережувана летальність демонструє сталу динаміку та лишається в діапазоні 1,5–2%. Водночас, оприлюднення даних про летальні випадки сильно відрізняється у регіонах. Крім того, середній вік хворих, госпіталізованих пацієнтів і вік смерті сягнули максимальних значень.
Окрім того, вчені зауважили, що на зниження статистики хворих на COVID-19 впливають додаткові вихідні дні.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров’я не планує скасовувати чи переносити жорсткий карантин, запланований у січні, через прогнозований спалах захворюваності після новорічних свят та сезонну захворюваність на грип.