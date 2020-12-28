Локдаун у січні не скасують: Степанов назвав причини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я не планує скасовувати чи переносити жорсткий карантин, запланований у січні, через прогнозований спалах захворюваності після новорічних свят та сезонну захворюваність на грип. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Хочу ще раз довести (до відома - ред.), як ми саме прогнозуємо і чому ми вважаємо, що його необхідно проводити й не збираємося вносити зміни, принаймні з боку Міністерства охорони здоров’я, щодо термінів проведення (жорсткого карантину - ред.)... Попри те, що у нас є суттєве зменшення кількості захворівших, й це результат тих протиепідеміологічних заходів, які зараз є в нашій країні... Але водночас, зараз, коли ми дивимося на проведення передсвяткових днів, те що відбувається на новорічних ялинках... Я можу сказати, навіть за своїм спостереженням, у місті Києві дуже сильно "хромає“ дотримання правил”, — розповів Степанов.
Також він закликав організаторів святкових заходів, щоб планували процес з дотриманням протиепідеміологічних правил.
“Також хочу, щоб всі наші контролюючі органи, які повинні контролювати: органи місцевого самоврядування, Держпродспоживслужба, Національна поліція, щоб контролювали на таких святкових подіях дотримання правил. Тому що, по наших прогнозах, після новорічних свят ми прогнозуємо збільшення кількості хворих, й це буде припадати на січень... Окрім очікуваного, прогнозованого збільшення кількості хворих на COVID-19, також з року в рік ми спостерігаємо збільшення хворих на грип, це сезонне підвищення кількості хворих”, — сказав Степанов.
Нагадаємо, Степанов заявляв, що Україна не скасує і не перенесе “локдаун” з 8 січня.