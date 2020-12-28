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Локдаун у січні не скасують: Степанов назвав причини

Київ • УНН

 • 38399 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я не планує скасовувати чи переносити жорсткий карантин, запланований у січні, через прогнозований спалах захворюваності після новорічних свят та сезонну захворюваність на грип. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Локдаун у січні не скасують: Степанов назвав причини

“Хочу ще раз довести (до відома - ред.), як ми саме прогнозуємо і чому ми вважаємо, що його необхідно проводити й не збираємося вносити зміни, принаймні з боку Міністерства охорони здоров’я, щодо термінів проведення (жорсткого карантину - ред.)... Попри те, що у нас є суттєве зменшення кількості захворівших, й це результат тих протиепідеміологічних заходів, які зараз є в нашій країні... Але водночас, зараз, коли ми дивимося на проведення передсвяткових днів, те що відбувається на новорічних ялинках... Я можу сказати, навіть за своїм спостереженням, у місті Києві дуже сильно "хромає“ дотримання правил”, — розповів Степанов.

Також він закликав організаторів святкових заходів, щоб планували процес з дотриманням протиепідеміологічних правил.

“Також хочу, щоб всі наші контролюючі органи, які повинні контролювати: органи місцевого самоврядування, Держпродспоживслужба, Національна поліція, щоб контролювали на таких святкових подіях дотримання правил. Тому що, по наших прогнозах, після новорічних свят ми прогнозуємо збільшення кількості хворих, й це буде припадати на січень... Окрім очікуваного, прогнозованого збільшення кількості хворих на COVID-19, також з року в рік ми спостерігаємо збільшення хворих на грип, це сезонне підвищення кількості хворих”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, Степанов заявляв, що Україна не скасує і не перенесе “локдаун” з 8 січня.

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