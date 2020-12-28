Локдаун в январе не отменят: Степанов назвал причины

"Хочу еще раз довести (к сведению - ред.), как мы именно прогнозируем и почему мы считаем, что его необходимо проводить и не собираемся вносить изменения, по крайней мере со стороны Министерства здравоохранения, по срокам проведения (жесткого карантина - ред. )... Несмотря на то, что у нас есть существенное уменьшение количества заболевших, и это результат тех противоэпидемиологических мероприятий, которые сейчас есть в нашей стране... Но в то же время, сейчас, когда мы смотрим на проведение предпраздничных дней, происходящее на новогодних елках... Я могу сказать, даже по своему наблюдениям, в Киеве очень сильно "хромает" соблюдение правил", - рассказал Степанов.

Также он призвал организаторов праздничных мероприятий, чтобы планировали процесс с соблюдением противоэпидемиологических правил.

"Также хочу, чтобы все наши контролирующие органы, которые должны контролировать: органы местного самоуправления, Госпродпотребслужба, Национальная полиция, чтобы контролировали на таких праздничных событиях соблюдение правил. Потому что, по нашим прогнозам, после новогодних праздников мы прогнозируем увеличение количества больных, и это будет приходиться на январь... Кроме ожидаемого, прогнозируемого увеличения количества больных COVID-19, также из года в год мы наблюдаем увеличение больных гриппом, это сезонное повышение количества больных", - сказал Степанов.

Напомним, Степанов заявлял, что Украина не отменит и не перенесет "локдаун" с 8 января.