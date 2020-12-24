Україна не скасує і не перенесе "локдаун" з 8 січня - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я на тлі новорічних заходів очікує зростання кількості хворих в Україні найближчим часом. Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.
На питання УНН про те, чи є умови, за яких “локдаун” з 8 січня буде скасовано, він сказав що “таких умов немає”.
“Він з 8 по 24 січня, жорсткий карантин...”, — заявив Степанов.
Також міністр підкреслив, що МОЗ “не вважає за потрібне” перенесення дат жорсткого карантину.
“З кінця січня у нас починається зростання кількості хворих на грип, які мають такі самі ускладнення. І нам потрібно зайти в лютий з мінімальною кількістю хворих, це дуже важливо. Тому ні про яке перенесення жорсткого карантину у січні ми навіть не готові думати”, — наголосив він.
Нагадаємо, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.
При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.
Як повідомляв УНН, за даними МОЗ, кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні станом на 8 годину ранку сьогодні перевищила мільйон, добовий приріст — майже 11,5 тисячі, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих третю добу поспіль перевищує кількість захворілих.
При цьому госпіталізованих людей за добу знову — під 3 тисячі.