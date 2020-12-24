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Украина не отменит и не перенесет "локдаун" с 8 января - Степанов

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министерство здравоохранения на фоне новогодних мероприятий ожидает роста количества больных в Украине в ближайшее время. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.

Украина не отменит и не перенесет "локдаун" с 8 января - Степанов

На вопрос УНН о том, есть ли условия, при которых “локдаун” с 8 января будет отменен, он сказал, что “таких условий нету”.

“Он с 8 по 24 января, жесткий карантин...”, — заявил Степанов.

Также министр подчеркнул, что Минздрав “не считает нужным” перенос дат жесткого карантина.

“С конца января у нас начинается рост количества больных гриппом, которые имеют такие же осложнения. И нам нужно зайти в февраль с минимальным количеством больных, это очень важно. Поэтому ни о каком переносе жесткого карантина в январе мы даже не готовы думать”, — подчеркнул он.

Напомним, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.

При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

Как сообщал УНН, по данным Минздрава, количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине на 8 часов утра сегодня превысило миллион, суточный прирост — почти 11,5 тысячи, рост по сравнению с сутками ранее, впрочем количество выздоровевших третьи сутки подряд превышает количество заболевших.

При этом госпитализированных человек в сутки снова — под 3 тысячи.

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