В НАНУ прогнозируют уменьшение количества больных COVID-19 на период новогодних праздников

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 61753 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 121402 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 131873 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 314192 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 183902 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 454737 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 336213 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 223383 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248796 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257338 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
3.8м/с
83%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 80010 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 21173 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 44616 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 40297 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 24411 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 80350 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 89848 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 179667 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 314218 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 454761 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 10314 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 25655 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 33876 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 63455 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 86132 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

В НАНУ прогнозируют уменьшение количества больных COVID-19 на период новогодних праздников

Киев • УНН

 • 11148 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Украине до 11 января количество новых случаев COVID-19 за сутки может снизиться до шести тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.

В НАНУ прогнозируют уменьшение количества больных COVID-19 на период новогодних праздников

Так, согласно прогнозу Национальной академии наук количество новых случаев COVID-19 будет равняться 7292-8225 в период с 29 декабря по 4 января. Однако с 5 по 11 января в Украине будут проявлять 6173 - 7285 новых случаев COVID-19. При этом процент выявления по новым случаям почти не изменился и составил 29%.

"Показатели распространения эпидемии в Украине за последнюю неделю продолжают снижение с устойчивыми темпами. Репродуктивное число незначительно уменьшилось и составило 0.88. Репродуктивное число стало меньше единицы для всех регионов Украины, кроме Луганской области", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что наблюдаемая летальность демонстрирует устойчивую динамику и остается в диапазоне 1,5-2%. В то же время, обнародование данных о летальных случаях сильно отличается в регионах. Кроме того, средний возраст больных, госпитализированных пациентов и возраст смерти достигли максимальных значений.

Кроме того, ученые заметили, что на снижение статистики больных COVID-19 влияют дополнительные выходные дни.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения не планирует отменять или переносить жесткий карантин, запланированный в январе, из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной заболеваемости гриппом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,743.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.05