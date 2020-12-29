В НАНУ прогнозируют уменьшение количества больных COVID-19 на период новогодних праздников
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Украине до 11 января количество новых случаев COVID-19 за сутки может снизиться до шести тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.
Так, согласно прогнозу Национальной академии наук количество новых случаев COVID-19 будет равняться 7292-8225 в период с 29 декабря по 4 января. Однако с 5 по 11 января в Украине будут проявлять 6173 - 7285 новых случаев COVID-19. При этом процент выявления по новым случаям почти не изменился и составил 29%.
"Показатели распространения эпидемии в Украине за последнюю неделю продолжают снижение с устойчивыми темпами. Репродуктивное число незначительно уменьшилось и составило 0.88. Репродуктивное число стало меньше единицы для всех регионов Украины, кроме Луганской области", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что наблюдаемая летальность демонстрирует устойчивую динамику и остается в диапазоне 1,5-2%. В то же время, обнародование данных о летальных случаях сильно отличается в регионах. Кроме того, средний возраст больных, госпитализированных пациентов и возраст смерти достигли максимальных значений.
Кроме того, ученые заметили, что на снижение статистики больных COVID-19 влияют дополнительные выходные дни.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения не планирует отменять или переносить жесткий карантин, запланированный в январе, из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной заболеваемости гриппом.