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У "Нафтогазі" запевнили, що мають кошти на "західний" газ

У "Нафтогазі" запевнили, що мають кошти на "західний" газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У НАК “Нафтогаз Україна” не має проблем з фінансовими ресурсами для закупівлі західного газу. Про це під час брифінгу заявив головний комерційний директора групи “Нафтогаз” Юрій Вітренко, передає УНН.

“У "Нафтогазу" немає проблем з фінансовими ресурсами... Крім того у нас відкрита лінія кредитування з Міжнародного банку реконструкції та розвитку, яку ми можемо використати для закупівлі газу, наприклад у квітні. Крім того, "Нафтогаз" може відносно спокійно вийти на міжнародно-фінансовий ринок і наприклад випустити єврооблігації на значну суму”, — повідомив Вітренко.

Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі.

Раніше у "Газпромі" повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.

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