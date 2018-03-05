В "Нафтогазе" заверили, что у них есть деньги на "западный" газ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В НАК "Нафтогаз Украины" нет проблем с финансовыми ресурсами для закупки западного газа. Об этом во время брифинга заявил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает УНН.
"У "Нафтогаза" нет проблем с финансовыми ресурсами ... Кроме того, у нас открыта линия кредитования с Международным банком реконструкции и развития, которую мы можем использовать для закупки газа, например в апреле. Кроме того, "Нафтогаз" может относительно спокойно выйти на международно-финансовый рынок и, например, выпустить еврооблигации на значительную сумму", - сообщил Витренко.
Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.
Ранее в "Газпроме" сообщили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.