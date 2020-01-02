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У Нафтогазі розповіли про тариф на транзит за новим контрактом з Газпромом

У Нафтогазі розповіли про тариф на транзит за новим контрактом з Газпромом

Київ • УНН

 • 7760 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Плата за організацію транзиту, вказана у новому контракті НАК "Нафтогаз України" з російським ПАТ "Газпром", є конфіденційною інформацію, водночас ці тарифи є конкурентними. Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко, передає УНН.

"Плата за організацію транзиту, яка вказана у контракті з Газпромом, є конфіденційною інформацію, оскільки контракти є конфіденційними (звичайна практика між комерційними компаніями)", - написав Вітренко.

Водночас, з його слів, самі тарифи на транспортування газу встановлює регулятор - НКРЕКП, - і він опублікував тарифи на своєму веб-сайті.

"Зазначу, що ці тарифи є конкурентними. Нафтогаз лише додає плату за свої послуги (зрозуміло, що ця плата не може бути від’ємною)", - пояснив виконавчий директор Нафтогазу.

Він підкреслив, що пряме порівняння нового контракту на транзит з попереднім є некоректним через зміну принципів - за старим контрактом росіяни щомісяця платили за об’єм протранспортованого газу, за новим контрактом - за заброньовані потужності на точках входу і виходу. Для України новий принцип є більш вигідним, зауважив Вітренко.

"Для тих, кому ліньки дивитися за опубліковані регулятором тарифи, і яких цікавить тільки гарантовані доходи від транзиту, то цю цифру я вже вказав у попередньому дописі: більше 7,2 млрд дол. за п’ять років. Враховуючи загальний обсяг гарантованих потужностей (65 млрд кубометрів на 2020 рік і потім по 40 млрд на наступні 4 роки; тобто 225 млрд кубометрів за 5 років), виходить, що за тисячу кубометрів наперед заброньованих потужностей Газпром заплатить щонайменше 32 дол.", - додав він.

Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд куб. м газу на перший рік та по 40 млрд куб. м на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

У межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.

Українські Національні Новини

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