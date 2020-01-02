У Нафтогазі розповіли про тариф на транзит за новим контрактом з Газпромом

КИЇВ. 2 січня. УНН. Плата за організацію транзиту, вказана у новому контракті НАК "Нафтогаз України" з російським ПАТ "Газпром", є конфіденційною інформацію, водночас ці тарифи є конкурентними. Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко, передає УНН.