В Нафтогазе рассказали о тарифе на транзит по новому контракту с Газпромом

"Плата за организацию транзита, указанная в контракте с Газпромом, является конфиденциальной информацией, поскольку контракты являются конфиденциальными (обычная практика между коммерческими компаниями)", - написал Витренко.

В то же время, по его словам, сами тарифы на транспортировку газа устанавливает регулятор - НКРЭКУ, - и он опубликовал тарифы на своем веб-сайте.

"Отмечу, что эти тарифы являются конкурентными. Нафтогаз лишь добавляет плату за свои услуги (понятно, что эта плата не может быть отрицательной)", - пояснил исполнительный директор Нафтогаза.

Он подчеркнул, что прямое сравнение нового контракта на транзит с предыдущим некорректно из-за изменения принципов - по старому контракту россияне ежемесячно платили за объем протранспортированного газа, по новому контракту - за забронированные мощности на точках входа и выхода. Для Украины новый принцип является более выгодным, отметил Витренко.

"Для тех, кому лень смотреть за опубликованные регулятором тарифы, и которых интересуют только гарантированные доходы от транзита, то эту цифру я уже указал в предыдущей заметке: больше 7,2 млрд долл. за пять лет. Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд кубометров на 2020 год и затем по 40 млрд на следующие 4 года, то есть 225 млрд кубометров в 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей Газпром заплатит не менее 32 долл.", - добавил он.

Напомним, в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

В рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,29 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.